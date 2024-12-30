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«Амур» — «Сибирь»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Амур» и «Сибирь» сыграют в чемпионате КХЛ 30 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Амур», Telegram
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«Амур» и «Сибирь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 30 декабря. Начало матча на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске — в 10.30 по московскому времени.

Трансляцию игры «Амур» — «Сибирь» в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей Хабаровска транслировать игру будет канал «Губерния», Новосибирска — канал «ОТС».

Изучайте ключевые события и результат игры «Амур» — «Сибирь» в нашем матч-центре.

«Амур» провел 39 матчей и набрал 21 очко, у «Сибири» — 35 очков в 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2024/25. Хабаровчане в предыдущей встрече сезона уступили «Салавату Юлаеву» (4:5 ОТ), а новосибирцы обыграли «Адмирал» (1:0 ОТ).

Матч «Амур» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

КХЛ
ХК Амур
ХК Сибирь
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