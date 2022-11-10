Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

10 ноября, 14:19

СКА проиграл «Амуру» и потерпел второе поражение подряд

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил в овертайме «Амуру» со счетом 1:2.

У петербуржцев отличился Марат Хайрулин, у хабаровского клуба шайбы забросили Артур Гиздатуллин и Михал Йордан, забивший на первой минуте овертайма.

Для СКА это второе поражение подряд: ранее армейцы уступили «Адмиралу» (1:3).

После этого матча СКА с 52 очками занимает первое место в Западной конференции, «Амур» с 24 очками — на десятой строчке «Востока».

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Гиздатуллин — 1 (К. Ли), 38:36 — 1:0. Хайруллин — 15 (бол., Воробьев), 42:20 — 1:1. Йордан — 2 (Гребенкин), 60:56 — 2:1.

Вратари: Аликин — Самонов.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (4+16+8+1) — 28 (12+5+10+1).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

10 ноября. Хабаровск. Платинум-Арена. 4880 зрителей.

КХЛ
ХК Амур
ХК СКА
2
5
Читайте также
Медведев или Рублев? Кто из российских теннисистов лучший в этом году
Трогательная история в матче открытия ЧМ. Вот почему эквадорцы праздновали голы, стоя на коленях
В Кремле не обсуждается вопрос о возможности второй волны мобилизации
Песков ответил на слова Зеленского о желании Москвы добиться «затишья»
В Кремле заявили о намерении найти и наказать участников расстрела военнопленных
Что посмотреть туристу на Камчатке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Судье матча «Амур» — СКА разбили голову шайбой во время игры

«Адмирал» обыграл «Трактор» благодаря дублю Горшкова