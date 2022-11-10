СКА проиграл «Амуру» и потерпел второе поражение подряд

10 ноября, 14:19
СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил в овертайме «Амуру» со счетом 1:2.
У петербуржцев отличился Марат Хайрулин, у хабаровского клуба шайбы забросили Артур Гиздатуллин и Михал Йордан, забивший на первой минуте овертайма.
Для СКА это второе поражение подряд: ранее армейцы уступили «Адмиралу» (1:3).
После этого матча СКА с 52 очками занимает первое место в Западной конференции, «Амур» с 24 очками — на десятой строчке «Востока».
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Гиздатуллин — 1 (К. Ли), 38:36 — 1:0. Хайруллин — 15 (бол., Воробьев), 42:20 — 1:1. Йордан — 2 (Гребенкин), 60:56 — 2:1.
Вратари: Аликин — Самонов.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 29 (4+16+8+1) — 28 (12+5+10+1).
Судьи: Беляев, Сидоренко.
10 ноября. Хабаровск. Платинум-Арена. 4880 зрителей.