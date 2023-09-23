«Амур» и СКА в субботу, 23 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра пройдет на «Платинум-Арене» в Хабаровске, начало — 10:00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча «Амур» — СКА можно с помощью КХЛ Prime, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko Sport.

Формальные события игры СКА — «Северсталь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

СКА находится на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 6 очков. «Амур» набрал 8 очков и занимает 9 строчку в Восточной конференции.

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