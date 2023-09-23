СКА в Хабаровске обыграл «Амур», Гальченюк оформил дубль

Сегодня, 12:23
СКА в матче ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Амур» со счетом 4:0.
Дубль оформил Алекс Гальченюк, еще по голу забили Владимир Алистров и Василий Глотов.
После этого матча СКА с 8 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Амур» с 8 очками — на девятой строчке Востока.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы: Алистров — 3, 1:16 — 0:1. Гальченюк — 1 (бол., Алистров, Толчинский), 36:16 — 0:2. Гальченюк — 2 (Кадейкин), 51:56 — 0:3. Глотов — 2 (Алистров), 56:58 — 0:4.
Вратари: Лозебников — Плешков.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 39 (6+17+16) — 34 (9+14+11).
Судьи: Ромасько, Соин.
23 сентября. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.