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Сегодня, 12:48

5 очков Хайруллина принесли СКА победу над «Амуром», Гальченюк оформил хет-трик

Игнат Заздравин
Корреспондент
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СКА на выезде обыграл «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 7:5.

Нападающий гостей Марат Хайруллин набрал 5 (3+2) очков. 4 (1+3) очка на счету форварда армейцев Евгения Кузнецова. Еще по одной шайбе забросили Арсений Коромыслов, Никита Смирнов и Сергей Плотников.

Хет-триком у хабаровчан отметился Александр Гальченюк. По разу отличились Игнат Коротких и Олег Ли.

СКА (42 очка) поднялся на третье место в Западной конференции КХЛ после 32 матчей. «Амур» (15) остается на последней, 12-й позиции на «Востоке» после 31 игры.

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Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:7 (1:1, 2:3, 2:3)

Голы: Коромыслов — 1, 12:28 — 0:1. Коротких — 5 (Талалуев), 12:50 — 1:1. Гальченюк — 9 (буллит), 24:55 — 2:1. Кузнецов — 10 (бол., Хайруллин), 25:34 — 2:2. Хайруллин — 8 (бол., Никишин), 25:54 — 2:3. Гальченюк — 10 (Бродхерст, Барулин), 27:08 — 3:3. Хайруллин — 9 (Кузнецов, Кузьмин), 30:40 — 3:4. Смирнов — 1 (Плотников), 41:21 — 3:5. Плотников — 15 (бол., Кузнецов, Хайруллин), 43:12 — 3:6. О. Ли — 4 (Коротких, Талалуев), 54:37 — 4:6. Гальченюк — 11 (Бродхерст, Барулин), 57:32 — 5:6. Хайруллин — 10 (п.в.), 59:39 — 5:7.

Вратари: Кобозев (Шаймарданов, 43:12, 59:13 — 59:39) — Мойсевич (Бережной, 43:12).

Штраф: 8 — 0.

Броски: 28 (10+7+11) — 43 (17+13+13).

Судьи: Бирин, Морозов.

30 ноября. Хабаровск. Платинум-Арена. 7007 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК СКА
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