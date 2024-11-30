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Сегодня, 09:30

«Амур» — СКА: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Амур» сыграет со СКА в регулярном чемпионате КХЛ 30 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Евгений Кузнецов (ХК СКА).
Фото ХК СКА
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«Амур» встретится со СКА в FONBET Чемпионате КХЛ в субботу, 30 ноября. Матч пройдет спортивном комплексе «Платинум-Арена» в Хабаровске и начнется в 10.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Амур» — СКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ.

Жители Хабаровска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТВ Приморье». Начнется эфир в 16.50 по местному времени.

«Амур» набрал 15 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции. СКА с 40 очками располагается на четвертой строчке на Западе.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК СКА
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