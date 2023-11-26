«Сочи» одержал волевую победу над «Амуром»

«Сочи» на выезде победил «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

У гостей дубль оформил Джереми Бракко, по шайбе забросили Джесси Грэм, Тимур Хафизов и Амир Гараев. У хозяев отличились Егор Коршков и Владислав Барулин.

Сочинцы проигрывали по ходу матча 0:2.

«Амур» набрал 34 очка в 35 матчах и занимает 9-е место в таблице «Востока». «Сочи» прервал серию из трех поражений подряд и находится на 9-й позиции «Запада» (30 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Сочи» (Сочи) — 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)

Голы: Коршков — 6 (Барулин), 9:55 — 1:0. Барулин — 4, 18:28 — 2:0. Грэм — 5 (бол., Мичков), 24:19 — 2:1. Бракко — 4 (бол., Грэм, Гараев), 25:41 — 2:2. Хафизов — 6 (Хуснутдинов, Мичков), 28:59 — 2:3. Бракко — 5 (Феоктистов, Арт.А. Волков), 58:33 — 2:4. Гараев — 6 (Манухов, Сагадеев), 59:07 — 2:5.

Вратари: Бобков — Бердин.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 31 (10+7+14) — 36 (10+17+9).

Судьи: Васильев, Оленин.

Хабаровск. Платинум-Арена.