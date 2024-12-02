Гол Слепца принес «Амуру» победу над «Сочи»

«Амур» обыграл «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

На пятой минуте матча счет открыл защитник «Амура» Кэмерон Ли, которому ассистировал Владислав Барулин. Во втором периоде, играя в большинстве, сумел отличиться форвард «Сочи» Александр Хохлачев. Этот гол стал первым для форварда после перехода из хабаровского «Амура».

За несколько минут до окончания третьего периода в меньшинстве победную шайбу забросил форвард «Амура» Кирилл Слепец.

По результатам 32 матчей «Амур» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков. С 31 игрой «Сочи» заработал 25 баллов и находится на предпоследней, 11-й строчке в Западной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: К. Ли — 3 (бол., Барулин), 4:19 — 1:0. Хохлачев — 2 (бол., Тянулин, Гараев), 39:39 — 1:1. Слепец — 4 (мен., К. Ли), 57:05 — 2:1.

Вратари: Шаймарданов — Иванов.

Штраф: 20 — 12.

Броски: 36 (9+12+15) — 30 (8+12+10).

Судьи: Кулаков, Ромасько.

2 декабря. Хабаровск. Платинум-Арена. 5575 зрителей