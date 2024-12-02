Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:30

«Амур» — «Сочи»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Амур» и «Сочи» сыграют в чемпионате КХЛ 2 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Амур», Telegram
Telegram Дзен

«Амур» и «Сочи» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 2 декабря. Матч, который пройдет на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске, начнется в 12.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Амур» — «Сочи» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.

Ключевые события и результат игры «Амур» — «Сочи» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Амур» набрал 15 очков в 31 игре, предыдущим соперником хабаровчан был СКА (5:7).

У «Сочи» — 30 игр и 25 очков, в субботу черноморцы уступили «Адмиралу» (3:4).

КХЛ
ХК Амур
ХК Сочи
Читайте также
Бой за $ 191 000 000. Сколько заработают Фьюри и Усик
«Я же не футболист, я — рыбак». Интервью Джентльмена года Константина Тюкавина
Врач рассказал о симптомах опухоли головного мозга
Более 500 новых автомобилей 2022 года остались нераспроданными
У защитника «Пари НН» Боженова отсудили 655 тысяч рублей долга
Захарова назвала карикатурой на демократию помилование Хантера Байдена
Сегодня
Вчера
Неделя