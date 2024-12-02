«Амур» и «Сочи» сыграют в чемпионате КХЛ 2 декабря

«Амур» и «Сочи» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 2 декабря. Матч, который пройдет на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске, начнется в 12.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Амур» — «Сочи» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.

Ключевые события и результат игры «Амур» — «Сочи» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Амур» набрал 15 очков в 31 игре, предыдущим соперником хабаровчан был СКА (5:7).

У «Сочи» — 30 игр и 25 очков, в субботу черноморцы уступили «Адмиралу» (3:4).