«Спартак» в овертайме обыграл «Амур». У «тигров» хет-трик на счету Николишина

«Спартак» победил «Амур» в овертайме

«Спартак» на выезде обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

В составе красно-белых забивали Илья Талалуев, Филип Вароне, Максим Цыплаков и Джои Кин.

У «тигров» хет-триком отметился Иван Николишин.

«Спартак» набрал 27 очков и поднялся на 5-е место в Западной конференции.

«Амур» на последней 11-й строчке Востока с 15 очками.

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«Амур» (Хабаровск) — «Спартак» (Москва) — 3:4 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 0:1)

Голы: Талалуев — 4 (Любимов), 2:20 — 0:1. Вароне — 4 (Хохлачев, Сериков), 9:10 — 0:2. Николишин — 6 (Лапин, Педан), 25:30 — 1:2. Цыплаков — 4 (Талалуев), 38:22 — 1:3. Николишин — 7 (бол., Гребенкин, Йордан), 55:01 — 2:3. Николишин — 8 (Гребенкин, Йордан), 56:41 — 3:3. Хохлачев — 6 (бол., Кин, Вароне), 60:55 — 3:4.

Вратари: Аликин — Рибар.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 37 (13+15+9+0) — 33 (7+13+11+2).

Судьи: Белов, Оскирко.

23 октября. Хабаровск. Платинум-Арена.