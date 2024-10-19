«Амур» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

«Спартак» в матче FONBET Чемпионата КХЛ в Хабаровске обыграл «Амур» — 5:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

В составе московской команды 3 (2+1) очка набрал Павел Порядин, по голу забили Александр Пашин, Андрей Локтионов и Николай Голдобин. У хозяев дубль оформил Алекс Бродхерст, еще по шайбе забросили Ефим Гуркин и Игнат Коротких. При этом хабаровчане вели со счетом 2:0 до 22-й минуты.