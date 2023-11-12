Видеотрансляция матча КХЛ «Амур» — «Торпедо» началась в 10.00 на Кинопоиске

«Амур» в Хабаровске принимает на своем льду нижегородское «Торпедо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 12 ноября. Встреча проходит на территории «Платинум-Арена». Главные судьи игры — Владимир Букин и Иван Фатеев.

Смотреть видеотрансляцию матча КХЛ «Амур» — «Торпедо» можно в онлайн-сервисе «Кинопоиск», а также с помощью канала KHL Prime и официального сайта КХЛ.

Следите за ключевыми событиями противостояния в матч-центре на сайте «СЭ».

«Амур» под руководством Андрея Мартемьянова набрал 28 очков, занимая 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» Игоря Ларионова с 38 баллами располагается на третьей строчке Запада.

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