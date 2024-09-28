Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:15

«Амур» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Амур» сыграет с «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Амур» и «Торпедо» встретятся в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в субботу, 28 сентября. Игра пройдет на «Платинум-Арене» в Хабаровске, стартовое вбрасывание состоится в 10.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «КХЛ» и онлайн-платформа «Кинопоиск» по подписке. Трансляция начнется за 15 минут до игры. В Хабаровске ее будет показывать канал «Губерния», а в Нижнем Новгороде — «НН 24».

Основные события игры «Амур» — «Торпедо» доступны в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ «Амур» провел 8 матчей и набрал 6 очков. «Торпедо» провело 10 матчей и набрало 9 очков. В сезоне-2023/24 обе команды выбыли в первом раунде Кубка Гагарина.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Бывший одноклубник Криштиану Роналду снялся в порно
Картаполов назвал возможное основание для применения ядерного оружия
Сын губернатора Паслера и еще 16 хоккеистов из одной команды уехали в США
Прокуратура Сахалина проверит факт демонстрации школьникам видео с абортом
«Один из худших» и «смотрит футбол в Париже». Почему французы недовольны Сафоновым и как на самом деле играет россиянин в «ПСЖ»
Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines и запретили полеты на год
Сегодня
Вчера
Неделя