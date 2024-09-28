«Амур» и «Торпедо» встретятся в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в субботу, 28 сентября. Игра пройдет на «Платинум-Арене» в Хабаровске, стартовое вбрасывание состоится в 10.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «КХЛ» и онлайн-платформа «Кинопоиск» по подписке. Трансляция начнется за 15 минут до игры. В Хабаровске ее будет показывать канал «Губерния», а в Нижнем Новгороде — «НН 24».

Основные события игры «Амур» — «Торпедо» доступны в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ «Амур» провел 8 матчей и набрал 6 очков. «Торпедо» провело 10 матчей и набрало 9 очков. В сезоне-2023/24 обе команды выбыли в первом раунде Кубка Гагарина.