«Трактор» победил «Амур», Шабанов сделал три голевых паса

«Трактор» на выезде победил «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.

У гостей три результативные передачи сделал Максим Шабанов. У хозяев две шайбы забросил Алекс Гальченюк.

«Трактор» набрал 37 очков и занимает первое место в таблице Восточной конференции. «Амур» замыкает таблицу с 13 очками.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Голы: Гальченюк — 5 (Барулин, Гуркин), 1:25 — 1:0. Тертышный — 5 (Шабанов), 17:17 — 1:1. Кадейкин — 11 (Шабанов), 32:47 — 1:2. Гальченюк — 6 (бол., К. Ли), 34:31 — 2:2. Дер-Аргучинцев — 5 (бол., Шабанов, Дронов), 41:14 — 2:3. Светлаков — 6 (п.в.), 59:09 — 2:4. Мищенко — 1 (К. Ли), 59:56 — 3:4.

Вратари: Лозебников (57:28 — 57:46, 58:43 — 59:09, 59:33) — Фукале.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 39 (20+9+10) — 33 (10+15+8).

Судьи: Акузовский, Морозов.

11 ноября. Хабаровск. Платинум-Арена.