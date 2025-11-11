«Трактор» победил «Амур» в овертайме, У Кравцова два очка в дебютной игре

11 ноября, 14:28
«Трактор» на выезде обыграл «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.
У гостей по 2 (1+1) очка набрали Григорий Дронов и Виталий Кравцов, для которого игра стала первой после подписания контракта 10 ноября. У хозяев гол забил Евгений Свечников.
«Трактор» набрал 31 очко и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Амур» с 24 очками — на 7-й строчке.
Челябинский клуб 13 ноября сыграет в гостях с «Авангардом». Хабаровский клуб 16 ноября примет «Адмирал».
Adiоs Amigos R
Кравцов в хорошей форме
11.11.2025
Сергей Богданов
Хорошее начало у Виталия, так держать!
11.11.2025
hant64
Дебютная игра Кравцова? А что, он никогда ранее не играл в Тракторе? Во дебилушки СЭшные...:grin:
11.11.2025