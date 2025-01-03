Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:30

«Амур» обыграл «Трактор» в овертайме

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Амур» победил «Трактор» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

У хозяев шайбы забросили Алекс Гальченюк и Александр Щемеров, победный гол на счету Евгения Грачева. За челябинский клуб отличились Денис Почивалов и Виталий Кравцов.

Хабаровчане прервали серию из 3 поражений.

После 42 матчей «Трактор» занимает 2-е место в Восточной конференции, набрав 55 очков. «Амур» — на последнем, 12-м месте с 23 баллами в 41 игре.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Почивалов — 6 (Жарков, Рыков), 6:06 — 1:0. Гальченюк — 15 (Барулин, Гуркин), 29:06 — 1:1. Кравцов — 11 (Гуськов, Телегин), 35:34 — 2:1. Щемеров — 2 (Гиздатуллин, Слепец), 45:31 — 2:2. Грачев — 5 (О. Ли), 62:27 — 2:3.

Вратари: Мыльников — Шаймарданов.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 38 (10+18+8+2) — 26 (8+5+11+2).

Судьи: Гашилов, Лазарев.

3 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

КХЛ
ХК Амур
ХК Трактор
Читайте также
Замначальника инспекции РЖД арестовали по подозрению в подготовке теракта
Умер бывший тренер Исинбаевой Евгений Трофимов
Эксперт напомнила об индексации пенсии работающим пенсионерам в 2025 году
Око за око: как хищение российских резервов отразится на ЕС
Комментатор, которого невозможно забыть. 70 лет со дня рождения Сергея Гимаева
Трансфер Барко назвали чудом, Станковичу везут неожиданное усиление. Что происходит в «Спартаке»
Сегодня
Вчера
Неделя