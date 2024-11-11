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Сегодня, 11:00

«Амур» — «Трактор»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Амур» встретится с «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Амур», Telegram
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«Амур» встретится с «Трактором» в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 11 ноября. Игра пройдет на «Платинум-Арене» в Хабаровске, стартовое вбрасывание состоится в 12.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и телеканал «КХЛ». Игру будет также транслировать в Хабаровске канал «Губерния», а в Челябинске — «ОТВ».

С ключевыми событиями игры «Амур» — «Трактор» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате КХЛ «Амур» занимает 12-е, последнем место в Восточной конференции с 13 очками в 25 играх. «Трактор» лидирует в конференции, набрав 35 очков в 24 играх.

9 ноября «Амур» уступил «Автомобилисту» (2:3), а «Трактор» — «Адмиралу» (3:4ОТ).

Матч «Амур» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Трактор

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