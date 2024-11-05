«Амур» установил антирекорд КХЛ по количеству минут без голов

Сегодня, 12:21
«Амур» установил новый антирекорд КХЛ по минутам без заброшенных шайб.
Это произошло в домашнем матче хабаровчан против «Авангарда», проходящем во вторник, 5 ноября. «Тигры» побили установленный в сезоне-2012/13 антирекорд «Спартака», который не забивал на протяжении 317 минут и двух секунд. Сейчас эта серия «Амура» продолжается.
После 22 матчей нынешнего сезона клуб из Хабаровска с 12 очками располагается на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда проиграла восемь последних встреч.
Сравнение двух главных безголевых серии в истории КХЛ
|
Спартак-2012/13
|
Показатели
|
Амур-2024/25
|
|
Начало серии
|
|
03.12.2012
|
Дата
|
19.10.2024
|
Николай Бушуев, 38.01
|
Последняя шайба
|
Игнат Коротких, 52.47
|
Металлург Мг (г) — 4:7
|
Матч
|
Спартак (д) — 4:5
|
Автомобилист (г) — 0:1
|
1-й безголевой матч
|
ЦСКА (г) — 0:7
|
Трактор (г) — 0:4
|
2-й безголевой матч
|
Локомотив (г) — 0:5
|
Авангард (д) — 0:3
|
3-й безголевой матч
|
Северсталь (г) — 0:3
|
Югра (д) — 0:1
|
4-й безголевой матч
|
Динамо М (г) — 0:1
|
-
|
5-й безголевой матч
|
Адмирал (д) — 0:5
|
|
Конец серии
|
|
23.12.2012
|
Дата
|
?
|
Барыс (д) — 1:2 Б
|
Матч
|
?
|
Михаил Юньков, 55.03
|
Шайба, прервавшая серию
|
?
|
317 минут 2 секунды
|
Продолжительность серии
|
?