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Сегодня, 12:21

«Амур» установил антирекорд КХЛ по количеству минут без голов

Алина Савинова
Кирилл Бурдаков
Статистик
Фото ХК «Амур»
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«Амур» установил новый антирекорд КХЛ по минутам без заброшенных шайб.

Это произошло в домашнем матче хабаровчан против «Авангарда», проходящем во вторник, 5 ноября. «Тигры» побили установленный в сезоне-2012/13 антирекорд «Спартака», который не забивал на протяжении 317 минут и двух секунд. Сейчас эта серия «Амура» продолжается.

После 22 матчей нынешнего сезона клуб из Хабаровска с 12 очками располагается на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда проиграла восемь последних встреч.

Сравнение двух главных безголевых серии в истории КХЛ

Спартак-2012/13

Показатели

Амур-2024/25

Начало серии

03.12.2012

Дата

19.10.2024

Николай Бушуев, 38.01

Последняя шайба

Игнат Коротких, 52.47

Металлург Мг (г) — 4:7

Матч

Спартак (д) — 4:5

Автомобилист (г) — 0:1

1-й безголевой матч

ЦСКА (г) — 0:7

Трактор (г) — 0:4

2-й безголевой матч

Локомотив (г) — 0:5

Авангард (д) — 0:3

3-й безголевой матч

Северсталь (г) — 0:3

Югра (д) — 0:1

4-й безголевой матч

Динамо М (г) — 0:1

-

5-й безголевой матч

Адмирал (д) — 0:5

Конец серии

23.12.2012

Дата

?

Барыс (д) — 1:2 Б

Матч

?

Михаил Юньков, 55.03

Шайба, прервавшая серию

?

317 минут 2 секунды

Продолжительность серии

?
Хоккей
КХЛ
ХК Амур

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