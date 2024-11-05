«Амур» установил новый антирекорд КХЛ по минутам без голов

Сегодня, 14:20
«Амур» прервал рекордную безголевую серию в истории КХЛ на отметке 358 минут и 28 секунд после гола нападающего Евгения Грачева в домашнем матче против «Авангарда» (1:2).
В последний раз хабаровчане забивали 19 октября, когда Игнат Коротких поразил ворота «Спартака». Далее последовали сухие неудачи во встречах с ЦСКА, «Локомотивом», «Северсталью», московским «Динамо» и «Адмиралом».
Предыдущий антирекорд принадлежал «Спартаку» и был установлен в декабре 2012 года. Тогда шайбы Николая Бушуева и Михаила Юнькова разделили 317 минут и 2 секунды.
Сравнение двух главных безголевых серии в истории КХЛ
|
Спартак-2012/13
|
Показатели
|
Амур-2024/25
|
|
Начало серии
|
|
03.12.2012
|
Дата
|
19.10.2024
|
Николай Бушуев, 38.01
|
Последняя шайба
|
Игнат Коротких, 52.47
|
Металлург Мг (г) — 4:7
|
Матч
|
Спартак (д) — 4:5
|
Автомобилист (г) — 0:1
|
1-й безголевой матч
|
ЦСКА (г) — 0:7
|
Трактор (г) — 0:4
|
2-й безголевой матч
|
Локомотив (г) — 0:5
|
Авангард (д) — 0:3
|
3-й безголевой матч
|
Северсталь (г) — 0:3
|
Югра (д) — 0:1
|
4-й безголевой матч
|
Динамо М (г) — 0:1
|
-
|
5-й безголевой матч
|
Адмирал (д) — 0:5
|
|
Конец серии
|
|
23.12.2012
|
Дата
|
05.11.2024
|
Барыс (д) — 1:2 Б
|
Матч
|
Авангард (д) — 1:2
|
Михаил Юньков, 55.03
|
Шайба, прервавшая серию
|
Евгений Грачев, 51.25
|
317 минут 2 секунды
|
Продолжительность серии
|
358 минут 28 секунд