Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:20

«Амур» установил новый антирекорд КХЛ по минутам без голов

Кирилл Бурдаков
Статистик
Фото ХК «Амур»
Telegram Дзен

«Амур» прервал рекордную безголевую серию в истории КХЛ на отметке 358 минут и 28 секунд после гола нападающего Евгения Грачева в домашнем матче против «Авангарда» (1:2).

В последний раз хабаровчане забивали 19 октября, когда Игнат Коротких поразил ворота «Спартака». Далее последовали сухие неудачи во встречах с ЦСКА, «Локомотивом», «Северсталью», московским «Динамо» и «Адмиралом».

Предыдущий антирекорд принадлежал «Спартаку» и был установлен в декабре 2012 года. Тогда шайбы Николая Бушуева и Михаила Юнькова разделили 317 минут и 2 секунды.

Сравнение двух главных безголевых серии в истории КХЛ

Спартак-2012/13

Показатели

Амур-2024/25

Начало серии

03.12.2012

Дата

19.10.2024

Николай Бушуев, 38.01

Последняя шайба

Игнат Коротких, 52.47

Металлург Мг (г) — 4:7

Матч

Спартак (д) — 4:5

Автомобилист (г) — 0:1

1-й безголевой матч

ЦСКА (г) — 0:7

Трактор (г) — 0:4

2-й безголевой матч

Локомотив (г) — 0:5

Авангард (д) — 0:3

3-й безголевой матч

Северсталь (г) — 0:3

Югра (д) — 0:1

4-й безголевой матч

Динамо М (г) — 0:1

-

5-й безголевой матч

Адмирал (д) — 0:5

Конец серии

23.12.2012

Дата

05.11.2024

Барыс (д) — 1:2 Б

Матч

Авангард (д) — 1:2

Михаил Юньков, 55.03

Шайба, прервавшая серию

Евгений Грачев, 51.25

317 минут 2 секунды

Продолжительность серии

358 минут 28 секунд
Хоккей
КХЛ
ХК Амур

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Суд освободил экс-сенатора Шпигеля от отбытия наказания
Трамп допустил свой проигрыш на президентских выборах в США
Биография Ронды Роузи: дзюдо и рестлинг, легенда UFC и съемки в боевиках
Молния убила футболиста, еще восемь человек получили ожоги. Матч в Перу закончился трагедией из-за стадиона и браслета
3-летний индиец Аниш Саркар стал самым молодым игроком в рейтинге ФИДЕ
Бывший SsangYong объявил о выходе на российский рынок
Сегодня
Вчера
Неделя