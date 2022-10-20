Шайба Дубакина за 2 минуты до конца третьего периода принесла «Амуру» победу над «Витязем»

«Амур» обыграл «Витязь» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

У хозяев отличились Александр Шаров, Ярослав Лихачев и Сергей Дубакин. Шайба Дубакина за две минуты до конца третьего периода стала победной.

У гостей забили Степан Старков и Скотт Уилсон.

«Амур» занимает последнее место в таблице Восточной конференции с 15 очками в 20 матчах, «Витязь» занимает пятую строчку в Западной конференции с 24 очками в 21 игре.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Витязь» (Подольск) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Шаров — 3 (Аляев, Балдаев), 13:23 — 1:0. Старков — 7 (Рассказов), 29:55 — 1:1. Лихачев — 7 (Корягин, Николишин), 34:42 — 2:1. Уилсон — 6 (Рассказов, Кара), 38:44 — 2:2. Дубакин — 2 (Корягин, Йордан), 57:49 — 3:2.

Вратари: Калниньш — Шикин (58:10).

Штраф: 2 — 0.

Броски: 25 (8+11+6) — 26 (5+12+9).

Судьи: Гашилов, Ромасько.

20 октября. Хабаровск. «Платинум-Арена».