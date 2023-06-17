«Амур» вывел из обращения номер умершего Тарасова

«Амур» вывел из обращения номер умершего экс-форварда команды Дмитрия Тарасова, сообщает пресс-служба клуба.

Хоккеисты «Амура» больше не будут выступать под номером «14». Номер выведен из обращения в связи со смертью бывшего капитана команды Дмитрия Тарасова. Форвард скончался в среду в возрасте 44 лет.

Тарасов выступал за «Амур» с 1997 по 2006 год, а также с 2011 по 2016 год, где завершил карьеру.

Он является воспитанником «Амура» и рекордсменом клуба по проведенным матчам в чемпионате страны.

Также Тарасов стал чемпионом России вместе с «Салаватом Юлаевым» в сезоне-2007/08.