«Амур» сыграет с «Югрой» в матче Кубка губернатора Челябинской области во вторник, 27 августа. Игра пройдет на льду ледовой арены «Трактор» имени Валерия Белоусова. Начало — в 13.00 по московскому времени.

Трансляцию в прямом эфире можно смотреть на телеканале КХЛ ТВ. Начнется эфир в 12.55 мск. Жители Челябинска смогут следить за игрой «Амур» — «Югра» на телеканале ОТВ. Начало трансляции — в 14.55 по местному времени.

Традиционный предсезонный турнир Кубок губернатора Челябинской области пройдет в Челябинске с 27 по 30 августа 2024 года. Участники: челябинский «Трактор», хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада» и ханты-мансийская «Югра».

Впервые южноуральский хоккейный форум в Челябинске состоялся в 2011 году. За это время прошло 10 турниров.