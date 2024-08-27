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Сегодня, 11:15

«Амур» — «Югра»: смотреть трансляцию матча Кубка губернатора Челябинской области

«Амур» сыграет с «Югрой» в Кубке губернатора Челябинской области 27 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Арно Дюрандо (ХК «Амур»).
Фото ХК «Амур»
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«Амур» сыграет с «Югрой» в матче Кубка губернатора Челябинской области во вторник, 27 августа. Игра пройдет на льду ледовой арены «Трактор» имени Валерия Белоусова. Начало — в 13.00 по московскому времени.

Трансляцию в прямом эфире можно смотреть на телеканале КХЛ ТВ. Начнется эфир в 12.55 мск. Жители Челябинска смогут следить за игрой «Амур» — «Югра» на телеканале ОТВ. Начало трансляции — в 14.55 по местному времени.

Традиционный предсезонный турнир Кубок губернатора Челябинской области пройдет в Челябинске с 27 по 30 августа 2024 года. Участники: челябинский «Трактор», хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада» и ханты-мансийская «Югра».

Впервые южноуральский хоккейный форум в Челябинске состоялся в 2011 году. За это время прошло 10 турниров.

Хоккей
ХК Амур
ХК Югра
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