«Амур» заключил новый контракт с Хохлачевым

«Амур» заключил новый контракт с нападающим Александром Хохлачевым, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 29-летним хоккеистом теперь рассчитано на два сезона.

Форвард перешел в «Амур» в августе этого года в результате обмена со «Спартаком» на Артема Гуменюка. Московский клуб получил 50 миллионов рублей в качестве компенсации за Хохлачева.

Всего в КХЛ игрок провел 436 матчей, в которых отметился 109 голами и 167 результативными передачами.