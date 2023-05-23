«Амур» заключил новый контракт с нападающим Бочаровым

«Амур» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с нападающим Станиславом Бочаровым.

Новое соглашение с 31-летним форвардом рассчитано на один сезон и носит односторонний характер.

Бочаров перешел в «Амур» в результате обмена с «Салаватом Юлаевым» в ноябре прошлого года. За хабаровский клуб нападающий провел 34 матча, набрал 17 (8+9) очков, показатель полезности — «+6».

Бочаров является победителем молодежного чемпионата мира (2011) и обладателем Кубка Вызова МХЛ (2011).