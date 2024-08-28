Голышев: «Удивлен, что Кузнецов не остался в НХЛ»

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев в интервью «СЭ» назвал переход, который удивил его в межсезонье-2024.

— Какие переходы за лето в КХЛ вас удивили?

— Кузнецов в СКА.

— Из-за того, что вернулся уже сейчас из НХЛ?

— Конечно. Он — большой мастер, удивлен, что он не остался в НХЛ, но это его решение. Сейчас еще большой список суперигроков без контрактов.

— Почему это произошло?

— Вообще не понимаю этого.

— Из этого списка можно набрать людей на две команды.

— Ну да. Но объяснения, почему так произошло, у меня нет.

— Может ли быть объяснением то, что Кубок Гагарина выиграл молодой «Металлург», в «Северстали» и «Торпедо» активно вводят молодежь и задают тренды?

— Сомневаюсь. Скорее всего, это из-за потолка зарплат. Он все поджимает и поджимает. Сейчас в платежку входят бонусы и премии. У клубов просто не хватает денег на игроков.