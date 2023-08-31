Анатолий Голышев: «Страницу с НХЛ для себя закрыл»

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев в интервью «СЭ» рассказал о возможности отъезда в НХЛ.

— Прошлым летом в СМИ появлялась информация о твоем возможном переходе в ЦСКА. Насколько ты был близок к подписанию контракта с армейцами?

— Я всегда говорил, что хочу всю жизнь провести в «Автомобилисте». Рад, что остался дома, и надеюсь, что всю карьеру проведу здесь. Понимаю, что у меня и многих ребят заканчиваются контракты и все будет зависеть от того, как сыграет команда.

— Страницу с НХЛ закрыл для себя?

— Думаю, что да. У меня был неудачный опыт. Ни в коем случае не жалею. Единственное сожаление — то, что не дали провести хотя бы один матч, хотя бы одну смену, чтобы исполнить мечту. Агент спрашивал, интересно ли мне это, говорил, что есть варианты. Но я головой полностью здесь.

Перед сезоном-2021/22 Голышев подписал контракт с «Айлендерс», но не сыграл в НХЛ ни одного матча, проведя 15 встреч в АХЛ, после чего вернулся в «Автомобилист».