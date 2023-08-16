Андреофф: «Бек и Мерфи говорили про Новосибирск только хорошие вещи»

Канадский нападающий и новичок «Сибири» Энди Андреофф в ходе открытой тренировки новосибирцев рассказал о первых эмоциях от пребывания в новом клубе.

— У меня получилась длинная поездка до Новосибирска — 13 часов. Сначала добирался из Торонто до Дубая, а потом оттуда напрямую полетел в Новосибирск. Но это стоило того, чтобы увидеть столько болельщиков на первой тренировке. У нас были подобные мероприятия в Северной Америке. Однако я не ожидал, что сегодня придет столько людей. Это большой сюрприз.

— Не чувствуете ли, что сейчас отстаете от основной части команды в плане «физики»?

— Я уже катался и готовился дома. Да, конечно, из-за перелета пару дней выпали из подготовки. Но думаю, что еще успею набрать форму. У нас будут хорошие тренировки до турнира в Санкт-Петербурге. Думаю, после него уже все будет в порядке.

— Алеша Пилко говорил, что Тэйлор Бек участвовал в ваших переговорах с «Сибирью». Что он рассказал о команде?

— Я общался и с Тэйлором, и с Тревором Мерфи. Они говорили только хорошие вещи о городе и болельщиках. Очень рад оказаться здесь.

— Вы бы поехали в КХЛ не к англоязычному тренеру? Насколько фактор Немировски сказался на вашем переезде в Новосибирск?

— Очень здорово, что Дэвид говорит и на русском, и на английском. Он здорово переключается, чтобы объяснять все и нам, и русским игрокам. Он прекрасный тренер, который помогает мне вливаться в команду.