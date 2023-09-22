Андреофф: «Сегодня была настоящая атмосфера матча плей-офф, чувствовалось»

Нападающий «Сибири» Энди Андреофф прокомментировал победу над «Авангардом» (4:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. В этой встрече канадец оформил дубль.

«Сбросил груз с плеч? Да, конечно. Сегодня стало гораздо проще от того, что забил. Наконец груз с плеч спал. Отличная передача была на первый гол от Бека. Хорошая нацеленность на ворота? Помимо того, что давили на ворота, очень много поймали на себя бросков. Всё это своевременно случилось. Подловили моменты, подловили отскоки. И забили шайбу. Идеальное дерби? Сегодня болельщики были сумасшедшие. Сегодня была настоящая атмосфера матча плей-офф, чувствовалось. Развели с Беком в равных составах? Это хоккей, ничего страшного. Проиграли пару игр, пришлось поменять звенья. У нас в команде все играют здорово», — цитирует пресс-служба КХЛ Немировски.

«Авангард» набрал 10 очков в 7 матчах и идет на 5-м месте в Восточной конференции. «Сибирь» располагается на 8-й строчке (9 очков в 8 матчах).