Экс-директор «Трактора»: «Кузнецов — продуманный человек, он считает, что умнее и хитрее всех»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал инфомацию о возможном возвращении нападающего Евгения Кузнецова в Россию.

«Ничего удивительного в том, что я был прав на счет Евгения Кузнецова, нет, я прожил спортивную жизнь. Но меня какой момент настораживает: мы говорим, что наша лига не хуже, чем НХЛ, но берем хоккеистов, которые там не нужны. Надо определиться, к чему мы стремимся – быть не хуже НХЛ или зарабатывать деньги. Такие игроки тоже необходимы для рекламы, но меня двоякое впечатление от всего этого. Прежде всего, хоккеисты должны быть образцом для подражания.

Женя Кузнецов – продуманный человек, он считает, что умнее и хитрее всех. Пока по жизни везунчик. Я знаю его с детских лет. У него есть такое лукавство, он якобы правильный человек, свой парень, но время расставляет все по своим местам. То Кузнецов говорил, что устал от хоккея и что у него было профессиональное выгорание. То его агент Шуми Бабаев говорит, что Женька хочет играть, рвет и мечет. То туда, то сюда. Его жизнь мне напоминает басню «Стрекоза и муравей». И Кузнецов, как стрекоза, – все хи-хи-ха-ха. Вроде бы свой парень и свой воспитанник, и 32 года – может еще поиграть и показать что-то. Но последние события в его карьере, резкое снижение спортивного мастерства и попадание в рехаб – это не очень красит. Интересно, что в «Каролине» тренер подарил ему вантуз. Думаю, это был намек: «Женя, прочистись». Такой тонкий американский юмор.

Конечно, деньги никто не отменял, у СКА финансовых возможностей больше, чем в «Тракторе», и проявить себя там легче. Сейчас играть в Санкт-Петербурге престижно, – большие зарплаты и отношение к хоккею на высшем уровне. Тем более в Челябинске сейчас идет большая перестройка, которая неизвестно, как повлияет. Но прийти в «Трактор», поднять команду на новый уровень – это было бы здорово. Это возможность доказать, что ты игрок, что лидер. Лучше карьеру заканчивать в Челябинске, если потом он хочет продолжать хоккейную деятельность и быть тренером или менеджером. Это позволит стать более серьезным специалистом, как Валерий Белоусов», – цитирует «РБ Спорт» Баландина.