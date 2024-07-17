Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 03:47

Экс-директор «Трактора»: «Кузнецов — продуманный человек, он считает, что умнее и хитрее всех»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал инфомацию о возможном возвращении нападающего Евгения Кузнецова в Россию.

«Ничего удивительного в том, что я был прав на счет Евгения Кузнецова, нет, я прожил спортивную жизнь. Но меня какой момент настораживает: мы говорим, что наша лига не хуже, чем НХЛ, но берем хоккеистов, которые там не нужны. Надо определиться, к чему мы стремимся – быть не хуже НХЛ или зарабатывать деньги. Такие игроки тоже необходимы для рекламы, но меня двоякое впечатление от всего этого. Прежде всего, хоккеисты должны быть образцом для подражания.

Женя Кузнецов – продуманный человек, он считает, что умнее и хитрее всех. Пока по жизни везунчик. Я знаю его с детских лет. У него есть такое лукавство, он якобы правильный человек, свой парень, но время расставляет все по своим местам. То Кузнецов говорил, что устал от хоккея и что у него было профессиональное выгорание. То его агент Шуми Бабаев говорит, что Женька хочет играть, рвет и мечет. То туда, то сюда. Его жизнь мне напоминает басню «Стрекоза и муравей». И Кузнецов, как стрекоза, – все хи-хи-ха-ха. Вроде бы свой парень и свой воспитанник, и 32 года – может еще поиграть и показать что-то. Но последние события в его карьере, резкое снижение спортивного мастерства и попадание в рехаб – это не очень красит. Интересно, что в «Каролине» тренер подарил ему вантуз. Думаю, это был намек: «Женя, прочистись». Такой тонкий американский юмор.

Конечно, деньги никто не отменял, у СКА финансовых возможностей больше, чем в «Тракторе», и проявить себя там легче. Сейчас играть в Санкт-Петербурге престижно, – большие зарплаты и отношение к хоккею на высшем уровне. Тем более в Челябинске сейчас идет большая перестройка, которая неизвестно, как повлияет. Но прийти в «Трактор», поднять команду на новый уровень – это было бы здорово. Это возможность доказать, что ты игрок, что лидер. Лучше карьеру заканчивать в Челябинске, если потом он хочет продолжать хоккейную деятельность и быть тренером или менеджером. Это позволит стать более серьезным специалистом, как Валерий Белоусов», – цитирует «РБ Спорт» Баландина.

Источник: «РБ Спорт»
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
ХК Трактор
0
Читайте также
Джонни Депп встречается в русской моделью Юлией Власовой
Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии
Умер тренер сборной РФ по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
Расстрел «Азовом» российского военного. Детали
Лавров заявил о готовности РФ искать баланс интересов для урегулирования на Украине
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Рыбин: «Для Кузнецова переход в СКА — это шаг назад»

Щитов: «При серьезном отношении к делу Кузнецов просто отличный игрок для НХЛ»