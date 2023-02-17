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17 февраля, 23:35

Экс-директор «Трактора»: «Кравцов — бесхарактерный, не боец, его нужно было заставлять работать на максимуме»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался об игре нападающего «Рейнджерс» Виталия Кравцова.

«Кравцов — бесхарактерный, не боец. Морально-волевых качеств не хватает. Он из обеспеченной семьи, и за него все решал папа. Восхваление прессой на ранней стадии приводит к тому, что хоккеист считает себя звездой и перестает заниматься своим развитием. Из него мог бы получиться сильный хоккеист, но рядом должен быть тренер, который с него бы спрашивал. Его нужно было заставлять работать на максимуме», — приводит слова

Виталий Кравцов является воспитанником школы «Трактор». В 2018-м «Рейнджерс» задрафтовали хоккеиста под общим девятым номером.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-direktor-traktora-kravtsov-besharakterny-j-ne-boets-ego-nuzhno-by-lo-zastavlyat-rabotat-na-maksimume/
Виталий Кравцов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Трактор
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