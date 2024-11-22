Гаврилов: «У Серебрякова была большая пауза, поэтому первые игры будут мини-рулеткой»

Бывший вратарь клубов КХЛ Андрей Гаврилов прокомментировал обмен голкипера Никиты Серебрякова из СКА в омский «Авангард».

«Серебряков — один из лучших голкиперов в стране. У него очень длинная пауза. Плохо, когда такой вратарь остается вне игры на длительный срок. Он уже засиделся, и надо было переходить. В «Авангарде», скорее всего, ждали сроки восстановления Бердина. Может быть, говорили, что со дня на день вернется, но, возможно, что-то пошло не так. Улучшатся результаты «ястребов» с приходом Серебрякова? Я не Ванга, но ему надо пару матчей провести, чтобы привыкнуть. У него была большая пауза, поэтому первые игры будут мини-рулеткой», — цитирует Legalbet Гаврилова.

Серебряков был признан лучшим вратарем КХЛ сезона-2022/23. В этом сезоне он провел за СКА пять матчей, последний — 5 октября.