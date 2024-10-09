Гаврилов: «Тихомиров здорово играет и может стать номером один в минском «Динамо»

Бывший голкипер клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Гаврилов оценил игру вратаря минского «Динамо» Андрея Тихомирова.

«Тихомиров здорово играет и подменяет Кареева в Минске. Думаю, у него есть шансы стать номером один в «Динамо». Непонятно, сколько Кареев будет набирать форму после травмы. Тихомиров играет хорошо и может навязать конкуренцию», - приводит Legalbet слова Гаврилова.

В сезоне-2024/25 Тихомиров провел 7 матчей за минское «Динамо» и отразил 90,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2,02.