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КХЛ

Сегодня, 19:48

Андрей Кареев стал первым вратарем в истории «Салавата Юлаева» с тремя «сухарями» подряд

Иван Шитик
Корреспондент

«Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:0.

Андрей Кареев стал первым вратарем в истории «Салавата Юлаева» в КХЛ, которому удалось отыграть «на ноль» в трех матчах подряд.

«Салават Юлаев» повторил клубный рекорд по количеству «сухих» матчей подряд в КХЛ (3).

В сезоне-2010/2011 уфимцы обыграли «Сибирь» (3:0), «Металлург» из Новокузнека (8:0) и «Трактор» (4:0). В тех встречах Эрик Эрсберг дважды оставил свои ворота в неприкосновенности, еще один «сухарь» на счету Виталия Колесника.

Андрей Кареев
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
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