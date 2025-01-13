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Сегодня, 16:25

Коваленко — о Гимаеве-старшем: «Он добился успехов как игрок и как комментатор был лучшим в стране»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Известный хоккеист Андрей Коваленко в интервью «СЭ» прокомментировал участие в Кубке Сергея Гимаева, который провели 12 января в Уфе в честь прославленного хоккеиста и комментатора.

«Сергей — наш друг, товарищ, партнер, старший тренер, который воспитывал нас. Очень уважаемый человек и в жизни, и в спорте. Он добивался успехов и как игрок, и как комментатор был лучшим в стране. Горжусь тем, что мне выпала честь присутствовать на матче среди наших великих хоккеистов. В Уфе нас собралось четыре поколения: 60-е, 70-е, 80-е и даже 90-е, если брать наших футболистов. Любовь, которая была у Сергея Наильевича, передается из поколения в поколение. Просто посмотрите, сколько болельщиков пришло почтить его память!» — сказал Коваленко «СЭ».

18 марта 2017 года во время матча ветеранов в Туле Гимаев почувствовал себя плохо, отправился в подтрибунное помещение в сопровождении медсестры и уже не смог прийти в сознание.

Андрей Коваленко
Сергей Гимаев-старший
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