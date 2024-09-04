Форвард «Металлурга» Козлов — о Радулове: «Следил за ним в детстве, а теперь сыграл против него»

Нападающий «Металлурга» Андрей Козлов в интервью «СЭ» прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3) в матче за Кубок Открытия КХЛ и игру против Александра Радулова.

— Мы создавали моменты, просто не забили свое. В следующей игре надо больше лезть на ворота. Так придут и удаления (с «Локомотивом» мы не играли в большинстве), и голы, само собой.

— Что для вас значат матчи с такими соперниками? Наверняка в составе «Локомотива» есть игроки, за которыми раньше смотрели по телевизору.

— Да, конечно. С детства следил за игрой Александра Радулова, а в первом матче вышел против него. Очень классные чувства, когда играешь против кумиров. Это большой опыт для меня

— Попадались смены против Радулова?

— Да, были смены, встречались несколько раз в углу, он хорошо укрывает шайбу. Видно, что опытный игрок.

5 сентября «Металлург» дома сыграет против СКА, а «Локомотив» в этот же день отправится в гости к «Ладе».