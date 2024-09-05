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Сегодня, 04:06

Козырев: «Северсталь» в матче с «Торпедо» создала себе много проблем дисциплинарного характера"

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над «Торпедо» (3:0) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Обоюдоострый матч, в котором была неплохая игровая картинка в плане содержания. Мы создали себе много проблем дисциплинарного характера, получив много удалений. Три за нарушение численного состава — это невнимательность всей команды: игроков, тренерского штаба и моя. Александр Самойлов сегодня сыграл превосходно. Некоторые наши травмированные уже тренируются и в скором времени смогут выступать. Глубина состава есть, кто-то может присоединиться к команде по ходу выезда. Джозеф Душак присоединится после возвращения домой», — цитирует пресс-служба лиги Козырева.

6 сентября «Северсталь» на выезде сыграет с московским «Динамо». «Торпедо» 7-го числа примет «Ак Барс».

Источник: Сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Андрей Козырев
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