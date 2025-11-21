Козырев: «Северсталь» — никакие не фавориты. Играем от матча к матчу»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:2 ОТ).

«Адмирал» — организованная команда, которая доставила нам очень много хлопот, здорово сыграл Скотников. Мы — никакие не фавориты. «Северсталь» играет от матча к матчу. Готовимся, очень серьезно относимся к каждому сопернику. Видите же, у нас все матчи напряженные. Выполняем свою работу, стараемся играть и побеждать в каждом матче», — цитирует официальный сайт лиги Козырева.

«Северсталь» набрала 40 очков в 29 матчах и занимает 3-е место в Западной конференции. «Адмирал» идет на 9-й строчке в Восточной конференции — 25 очков в 26 играх.