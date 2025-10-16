Козырев — о победе «Северстали» над «Автомобилистом»: «Доволен тем, как парни играет именно на результат, на команду»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над «Автомобилистом» (2:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Очень тяжелый матч. Хотел бы поблагодарить наших болельщиков — шикарная атмосфера и поддержка. «Северстали» удалось воплотить преимущество, которое создали в начале игры, и здорово сыграли в концовке, когда играли «5 на 6». Конечно, доволен домашней серией. Доволен результатом и тем, как парни играют именно на результат, на команду», — цитирует пресс-служба лиги Козырева.

«Северсталь» набрала 18 очков в 15 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Автомобилист» идет на 3-й строчке в Восточной конференции — 21 очко в 17 играх.