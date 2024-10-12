Козырев: «Разница исполнительского мастерства «Северстали» и «Куньлуня» существенна»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Куньлуня» (0:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Сегодняшняя игра — показатель разницы между исполнительным мастерством нашей команды и «Куньлуня». Она существенна», — цитирует пресс-служба лиги Козырева.

«Северсталь» с 16 очками занимает 6-е место в Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» идет на 9-й строчке — 13 очков.