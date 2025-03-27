Козырев: «Проиграли сами себе из-за своих ошибок»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Спартака» (4:5 ОТ) в первом матче первого раунда Кубка Гагарина-2025.

«Сегодня мы, в принципе, неплохо играли, матч складывался в нашу пользу. Но, увы, мы его проиграли сами себе из-за своих ошибок. Будем стараться, чтобы это поражение не надломило команду. Игра лидеров команды? Мы ждем от них, что они заявят о себе, возьмут на себя бремя ответственности. То, что забрасывали шайбы ребята не из ударного звена — это же замечательно. Хорошо, что есть хоккеисты, которые могут взять на себя игру. Стало большие силовых приемов в исполнении «Северстали»? Мы как играли, так и играем», — цитирует пресс-служба КХЛ Козырева.

Следущий матч пройдет 28 марта тоже в Москве.