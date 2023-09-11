Мартемьянов — о победе над «Авангардом»: «Отсутствие Буше пошло «Амуру» в плюс»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Авангардом» (5:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Мы провели неплохой матч. Единственное, что смущает — нахватали ненужных удалений. Но парни выстояли, вратарь неплохо сыграл, и, когда мы восемь минут штрафа подряд получили и не пропустили, стало переломом: команда поверила в себя. После трех поражений было немножко подавленное настроение, но надеюсь, что после сегодняшней победы парни раскрепостятся и будут играть в тот хоккей, который мы хотим от них видеть. Это важно: отсутствие Буше нам в плюс пошло», — приводит слова Мартемьянова сайт КХЛ.

Рид Буше провел лишь одну смену в игре с «Амуром» из-за травмы. Американцу разбили губу, после чего он отправился в раздевалку и не вернулся.

«Амур» нанес «Авангарду» первое поражение в сезоне. Команда с 4 очками занимает седьмое место на «Востоке». Следующий матч хабаровский клуб проведет 13 сентября против «Сибири».