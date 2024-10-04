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Сегодня, 00:31

Андрей Миронов — об игре против «Барыса»: «Раненый зверь опаснее всего»

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Защитник «Спартака» Андрей Миронов прокомментировал победу над «Барысом» (4:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Насколько было с моральной точки зрения легче выходить на лед против такой команды, как «Барыс»?

— Это наверное самое опасное. У них смена тренера, у ребят наверное новая тактика, им приходится заново все доказывать, закрепляться в составе. Сложнее с такими играть. Раненый зверь опаснее всего.

— Почему в третьем периоде чуть не упустили преимущество над соперником?

— Будем разбирать внутри команды. Играть нужно 60 минут, а мы где-то даем слабину и потом пытаемся исправить ситуацию.

Анна Бирюкова

Андрей Миронов
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Спартак (Москва)

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