Сегодня, 00:31
Защитник «Спартака» Андрей Миронов прокомментировал победу над «Барысом» (4:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
— Насколько было с моральной точки зрения легче выходить на лед против такой команды, как «Барыс»?
— Это наверное самое опасное. У них смена тренера, у ребят наверное новая тактика, им приходится заново все доказывать, закрепляться в составе. Сложнее с такими играть. Раненый зверь опаснее всего.
— Почему в третьем периоде чуть не упустили преимущество над соперником?
— Будем разбирать внутри команды. Играть нужно 60 минут, а мы где-то даем слабину и потом пытаемся исправить ситуацию.
Анна Бирюкова