Андрей Миронов — об игре против «Барыса»: «Раненый зверь опаснее всего»

Защитник «Спартака» Андрей Миронов прокомментировал победу над «Барысом» (4:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Насколько было с моральной точки зрения легче выходить на лед против такой команды, как «Барыс»?

— Это наверное самое опасное. У них смена тренера, у ребят наверное новая тактика, им приходится заново все доказывать, закрепляться в составе. Сложнее с такими играть. Раненый зверь опаснее всего.

— Почему в третьем периоде чуть не упустили преимущество над соперником?

— Будем разбирать внутри команды. Играть нужно 60 минут, а мы где-то даем слабину и потом пытаемся исправить ситуацию.

Анна Бирюкова