Андрей Миронов о дубле в ворота «Трактора»: «О снайперской серии не стоит тут разгонять»

Сегодня, 18:26
Капитан «Динамо» Андрей Миронов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:3 ОТ).
В этой встрече он стал автором дубля, в том числе забросив победную шайбу.
— Понимали, что первый период ужасно провели. Понятно, что все осозновали. Все взрослые ребята. В раздевалке поговорили. Все равно не на 100% все сделали. Хорошо, что выиграли и добились положительного результата.
— Второй год подряд в домашнем матче забиваешь «Трактору» в овертайме. У тебя есть особый секрет на эту команду?
— Не знаю, дай Бог, чтобы он оставался. Да и вообще о снайперской серии не стоит тут разгонять — забил и забил, главное, что вытащили и победили. Все молодцы!
— Впереди игра с ЦСКА. Останутся эмоции на дерби?
— Конечно, останутся. Это дерби. Есть время отдохнуть — сегодня была дневная игра, поэтому чуть побольше времени будет на восстановление.
— Довольна ли команда самой игрой?
— Результатом довольны, два очка забрали. А игрой, конечно, недовольны, но пусть нюансы останутся в команде. Мы завтра все разберем, а сегодня чуть-чуть ребята пусть порадуются.