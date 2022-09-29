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29 сентября, 17:00

Николишин избран президентом Федерации хоккея Москвы

Карен Саркисян
Корреспондент

Чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин избран президентом Федерации хоккея Москвы (ФХМ), сообщает официальный сайт организации.

Сегодня, 29 сентября, на общем собрании состоялись внеочередные выборы президента ФХМ.

На эту должность была выдвинута кандидатура 49-летнего россиянина. Общее собрание организации единогласно поддержало его кандидатуру.

Ранее должность президента ФХР занимал Сергей Менделеев.

Николишин является чемпионом мира 1993 года, бронзовым призером Олимпийских игр 2002 года, чемпионом России 1993 года, лучший хоккеистом России в сезоне-1993/94, а также финалистом Кубка Стэнли (1998).

Источник: https://fhmoscow.com/content/2251/andrej-nikolishin--prezident-federacii-hokkeya-moskvy
Андрей Николишин
Хоккей
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