Андрей Николишин о матче ветеранов: «Очень важно проводить такие игры, без истории не будет настоящего»

Бывший нападающий «Вашингтона» и «Колорадо», участник команды ветеранов «Динамо» Андрей Николишин прокомментировал в интервью «СЭ» матч против команды ветеранов «Спартака» (2:9).

— Праздник получился. Праздник всегда есть праздник, молодцы, что организовали такое мероприятие.

— Как так уступили?

— Про счет не будем сегодня, и так больно.

— Вы с Конубрием ведете вместе студию, разбираете моменты. Почему забить ему не получилось?

— Женька играет хорошо, вся команда ему помогала, на ушах стоял. Хороший праздник, больше общение ветеранов. У «Спартака» там ребята играют, которых новое поколение по книжкам даже не помнит. Круто, что они находят в себе силы, приходят, играют, общаются.

— Насколько важно проводить такие мероприятия?

— Очень важно проводить такие игры, без истории не будет настоящего. Все, кто сегодня пришли, болельщики, они должны это все подхватывать, передавать из поколения в поколение. Жизнь так устроена, все мы когда-то состаримся, все мы когда-то будем уходить с ледовых помостов. Надо помнить и чтить ветеранов.

— Вы выходите на лед на тренировках, но почувствовать игру и для вас, для игроков тоже важно?

— Мы тренируемся, да, и «Спартак», и «Динамо». Но игра это уже эмоции, никто не хочет уступать. К сожалению, сегодня мы были побеждены «Спартаком». Они молодцы, очень хорошо играли.