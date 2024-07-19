Потайчук — о допинговом скандале в «Толпаре»: «Вопрос к организации, как это могло произойти»

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Потайчук прокомментировал допинговый скандал в системе клуба «Салават Юлаев». 37 игроков «Толпара» нарушили антидопинговые правила.

«Вся ответственность на руководстве клуба «Салават Юлаев». Думаю, это повлияет на команду: репутация, негативная реклама. На Молодежную хоккейную лигу (МХЛ) это никак не должно повлиять. Вопрос к организации, как это могло произойти. В нашем спорте такие истории уже были.

Сейчас все строго, потому что в детско-юношеских школах тоже проходят тесты на употребление запрещенных препаратов. С другой стороны, там парни то уже взрослые. Они пытаются попасть во взрослый хоккей, зарабатывать какие-то деньги. Когда что-то предлагают употребить, надо же разобраться, что ты пьешь и зачем? Тут вопросы и к хоккеистам есть, если они хотят стать профессионалами. Профессионал должен контролировать все процессы: что он ест, какие витамины пьет. Спортсмен тоже несет ответственность», — приводит Legalbet слова Потайчука.

Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА в конце февраля признал семерых хоккеистов «Толпара» виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал спортсменов на год, начиная с 29 февраля 2024 года с учетом срока временного отстранения. У одного игрока срок временного отстранения начался 13 марта 2023 года, у второго — 28 марта 2023 года, у остальных — с 6 апреля 2023 года.