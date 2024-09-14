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Сегодня, 20:10

Разин — о серии поражений: «Корень проблемы — кадровые вопросы. У нас из чемпионской команды почти не осталось здоровых людей»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (0:2).

«В принципе, была равная игра. Во втором периоде, соперник нас поддавил. Жалко, конечно, что исход матча решил такой, скажем так, ненужный гол. В принципе, мы могли его забить, но получилось так, как получилось. В прошлой игре с «Нефтехимиком» у нас было намного больше моментов. Возможно, что не было сегодня таких чтобы на 200% голевых шансов, но все-равно с какого-то полумомента мы могли забить гол так, как «Ак Барс» забил. К сожалению, мы не реализовали свои шансы, но в целом по самоотдаче и игровой модели вопросов у меня нет.

Корень проблемы — это кадровые вопросы. У нас нет многих игроков основного состава, из чемпионской команды сейчас осталось здоровыми не так много людей. Играет в итоге мальчишка, который прошлый сезон провел в «Челмете». И из МХЛ у нас несколько человек. В принципе они играют неплохо, но тут основное, что именно неплохо. Было бы хорошо — все было бы по-другому. Но пока что все так как есть. Из любой ситуации надо уметь вылазить. Да, накапливает давления эта тема с поражениями. Тяжело, но надо преодолевать. Скажем так, одну ночь продержаться, к приезду домой у нас уже Вовченко возвращаются и Юров. Конечно, сразу они не смогут действовать на максимум, но все равно дадут всплеск. Психологически такие моменты очень важны», — сказал Разин.

Действующий обладатель Кубка Гагарина проиграл четыре матча из пяти на старте сезона. 

Хоккей
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин

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