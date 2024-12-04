Разин объяснил, за счет чего «Металлург» победил «Торпедо»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Торпедо» (5:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«С нашей стороны не очень хороший первый период: мы были скованные и зажатые. С середины второго периода доминировали, сравняли счет и еще в конце второго периода могли выйти вперед. В третьем периоде, не считая двух удалений, тоже контролировали ситуацию. Мы хорошо отдохнули перед матчем с «Торпедо», сегодня мне понравилась команда в функциональном плане. Мы в средней зоне играли от обороны и старались «вязать» соперников. Андрей Трофимов был запасным вратарем, потому что Илья Набоков получил повреждение и внесен в список травмированных», — цитирует пресс-служба КХЛ Разина.

«Металлург» набрал 38 очков и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 35 очками — на 8-й строчке «Запада».