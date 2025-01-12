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Сегодня, 14:45

Разин — об увлечении дочери фигурным катанием: «Не стремимся, чтобы наша дочь стала олимпийской чемпионкой»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в интервью «СЭ» объяснил, почему его дочь занимается фигурным катанием.

— Ваша дочь тоже в спорте, занимается фигурным катанием. Как это получилось?

— В два года она попросила купить ей коньки. Она встала на лед, упала, но сама поднялась. Ей это нравится, поэтому она занимается. Она с удовольствием ходит на тренировки, общается в коллективе. Фигурное катание — это дисциплина, подтянутая фигура. Я только за ее увлечение. Но мы не стремимся, чтобы наша дочь стала олимпийской чемпионкой. Это не вершина жизни. Я хорошо знаю Ильназа Загитова, папу Алины Загитовой, и прекрасно понимаю, что, после того как ты выиграл все что можно в спорте, жизнь на этом не заканчивается, а только начинается. Поэтому самое главное, чтобы мои дети были здоровы и счастливы.

— А если ваша дочь скажет, что хочет стать олимпийской чемпионкой, вы же не будете ее отговаривать?

— Она прежде всего должна сказать это себе. Конечно, я сделаю все, чтобы она шла к этой цели, но по головам других людей не пойду.

Андрей Разин. «У меня на глазах один мужик в автобусе пырнул другого ножом». Самое необычное интервью Разина — об ужасах 90-х, любви и деньгах

Фигурное катание
Андрей Разин
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