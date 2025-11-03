Разин — об обмене прав на Самсонова в «Сочи»: «Они друзья с Кузнецовым. Чтобы сильно не зависали вдвоем»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Шанхай Дрэгонс» (6:1) в FONBET чемпионате КХЛ прокомментировал обмен прав на голкипера Илью Самсонова в «Сочи».

«Шуткой отвечу: они друзья с Кузнецовым. Чтобы сильно не зависали вдвоем, решили их разбить. Набоков и Смолин уже доказали, что они способны играть, плюс они прогрессируют. Чтобы из Кузнецова достать хоть что-то, пусть Самсонов поедет туда и доказывает там. Вы вчера не видели, как он после второго периода еле доехал? Зачем он мне как тренеру? Не дай бог он сдохнет прямо на игре, и что мне с ним делать? Скажут, что я перетренировал. Лучше пусть в «Сочи» тренируется. Это все шутки, конечно», — сказал Разин на пресс-конференции.

2 ноября 28-летний Самсонов дебютировал за «Сочи» в матче со «Спартаком» (5:2).